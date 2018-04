Пермский край занял третье место в рейтинге российских регионов, интересующих зарубежные СМИ Укреплению позиций Прикамья поспособствовало возможное строительство железной дороги между Китаем и Пермью

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Аналитическое агентство «Смыслография» и компания Dow Jones провели очередное исследование восприятия регионов РФ ведущими зарубежными англоязычными СМИ в 2017 году. По его результатам Пермский край вошёл в топ-10 рейтинга, заняв в нём третью строчку.

Методика включает количественную и качественную проработку упоминаний субъектов РФ, проанализированных с использованием материалов информационно-аналитической службы Factiva.com в топ-100 ключевых англоязычных медиа, включая The Wall Street Journal, Dow Jones Newswire, The Economist, The Guardian, Washington Post и другие, сообщают в пресс-службе «Смыслографии».

Общий балл, присваиваемый каждой территории, учитывает оценку региона как по количеству его упоминаний, так и по доле благоприятных публикаций. Прикамье набрало 146 баллов, поднявшись на три позиции по сравнению с 2016 годом.

В частности, по данным исследователей, в Пермском крае зарубежные масс-медиа обсуждали новости об изменении долей акционеров в ПАО «Акрон», намеревающемся реализовать в регионе проект по разработке калийных удобрений. Также тиражировались сообщения о присвоении Пермскому краю рейтинга Fitch на уровне «ВВВ-» и о возможном строительстве новой высокоскоростной железной дороги между Китаем и Пермью.

Отметим, Пермский край присутствует в топ-10 на протяжении всех семи лет существования рейтинга. Так, в 2015 году Прикамье занимало девятое место, в 2016 — шестое.