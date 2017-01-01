Трёхмерную модель центра Перми изготовят за 1,8 млн рублей

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Фото: Константин Долгановский

Департамент градостроительства и архитектуры подвёл итоги аукциона на создание электронной 3D-модели центрального планировочного района Перми и интегрирование её в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

Всего на аукцион поступило шесть заявок, но свои ценовые предложения предоставили только четыре компании. По итогам рассмотрения вторых частей заявок конкурсная комиссия признала заявки ООО «Золотой ВЕК», ООО «Дело техники-Урал» и ООО «Иннотер» соответствующими документации. ООО «научно-производственное предприятие «ГЕОСЕРВИС» проверку не прошло, так как не предоставило некоторые документы. В результате победителем аукциона стал «Золотой ВЕК» с понижением цены до 1,88 млн руб. Второе место досталось «Дело техники-Урал» (2,12 млн руб.), а последнее — «Иннотер» (2,65 млн руб.).

Напомним, начальная цена контракта составляла 3,2 млн руб. В документации говорится, что 3D-модель нужна мэрии для «оперативного всестороннего исследования, оценки и обоснования управленческих решений, повышения эффективности деятельности администрации и муниципальных служб, а также развития системы городского самоуправления». Трёхмерную модель центра города нужно сделать на основе данных аэрофотосъемки, на основе которых можно было бы изготовить картографические материалы масштаба 1:500. Готовая модель должна включать в себя слой физической карты с подробным рельефом местности, слой моделей зданий и сооружений с фотореалистичным текстурированием и детальной прорисовкой крыш, балконов и эркеров, а также слой растительности. Работу требуется выполнить до 28 декабря 2018 года.