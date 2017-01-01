Глава Перми проверил ход работ по весенней уборке города

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Фото: пресс-служба администрации Перми

Мэр Перми Дмитрий Самойлов провёл инспекционную поездку по Мотовилихинскому, Свердловскому, Индустриальному, Ленинскому и Дзержинскому районам. Главам районов поручено ускорить темп весенней приборки, в срок выполнить планы по текущему ремонту дорог.

По итогам объезда глава города назвал территории районов Перми, где надо «особенно поднажать с весенней приборкой». Так, по итогам объезда администрации Свердловского района дано поручение выделить дополнительные силы на уборку в микрорайоне Владимирский.

«Объективно в микрорайоне убирают спустя рукава, по сравнению с другими территориями района. Исправляйте ситуацию», — отметил Дмитрий Самойлов.

«Особенно поднажать с весенней приборкой» поручено и Ленинскому району, где особенные нарекания вызвал въезд в центр по ул. Попова с Коммунального моста.

«Вы докладываете, что помимо техники у вас в районе работает ежесуточно 28 «ручников». Что успеют сделать в районе вручную 28 человек за 20 дней до майских праздников? Прибавляйте людей и в ближайшие дни приведите в порядок улицу Попова», — поручил глава Перми.

Кроме того, районным администрациям дано указание в плановом порядке завершить текущий ямочный ремонт на дорогах. По данным управления внешнего благоустройства, сегодня литым асфальтом выполнен ремонт 1,7 тыс. кв. м дорог.

«Сейчас самый разрушительный для дорожного полотна период межсезонья. Важно не терять темп, выполнить все планы по текущему ремонту на 100% в срок. Мы отремонтировали 2 млн кв. м дорог в Перми за два года, и нужно беречь этот результат, максимально защищать дороги от разрушения в период весенних нестабильных температур, — сказал градоначальник.

Плановые инспекционные объезды территорий города будут проходить еженедельно, сообщают в пресс-службе администрации Перми.