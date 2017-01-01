Экс-чиновник горадминистрации Кудымкара предстанет пред судом

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщает «ПармаНовости», экс-чиновника городской администрации Кудымкара Михаила Старкова, возглавлявшего отдел капитального строительства, обвиняют в халатности. 2 апреля уголовное дело было передано в суд.

Причиной возбуждения уголовного дела стал ремонт дорог в Кудымкаре в 2016 году. После завершения работ подрядчиком и принятием объектов горадминистрацией прокуратура выявила нарушения: подрядчик сэкономил на материалах, было допущено заужение улиц, уменьшение длины улиц, сообщает издание со ссылкой на представителя местной прокуратуры. Подрядчик получил более 8,5 млн руб., при этом на сумму более 1,5 млн руб. он, по данным городской прокуратуры, работу не выполнил.

Согласно ч.1 ст. 293 УК РФ обвиняемому могут назначит наказание в виде штрафа в размере до 120 тыс. руб., обязательных работ на срок до 360 часов, исправительных работ на срок до одного года либо арест на срок до трёх месяцев.

Отметим, что следственный комитет возбудил уголовное дело в марте 2017 года.