В Пермском крае выросли зарплаты чиновников

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По сравнению с 2016 годом среднемесячная начисленная зарплата чиновников, занятых в органах исполнительной власти, увеличилась на 2,9%. Зарплаты работников федеральных органов также увеличились на 1,2%.

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих за 2017 год составила 41 тыс. 342 руб., муниципальных служащих – 34 тыс. 559 руб.

Среднемесячная зарплата гражданских служащих органов исполнительной власти по всем регионам выше, чем у чиновников федеральных органов на 15,5%. По сравнению с муниципальными служащими зарплаты региональных чиновников выше на 39,8%.

В органах власти Пермского края должности государственной гражданской службы замещали 12,8 тыс. человек, или 40,8% от общей численности работников, занятых в органах государственной власти. На должностях муниципальной службы работали 8,2 тыс. человек, что составляет 74,9% от общей численности чиновников муниципалитетов.

По сравнению с 2016 годом численность замещавших должности гражданских и муниципальных служащих, занятых в органах исполнительной власти увеличилась на 1,2% и составила 17,8 тыс. человек, сообщает Пермьстат.