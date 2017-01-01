Пермские учёные запатентовали новый способ получения скандия

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Учёные Пермского государственного национального исследовательского университета запатентовали новый способ извлечения ионов скандия из твёрдых пород. Метод позволяет получать металл высокой степени чистоты, делает условия добычи безопасными, а также упрощает и удешевляет процесс.

Представители кафедры аналитической химии и экспертизы ПГНИУ предложили особый вид экстрагента — вещества, которое извлекает ионы металла в самостоятельную фазу. В отличие от других вариаций, в этом экстрагенте нет токсичных и горючих органических растворителей, объясняют в пресс-службе ПГНИУ.

«Наш вариант экстрагента содержит антипирин, сульфосалициловую кислоту и воду. При его применении в растворе, содержащем скандий, иттрий и ряд редкоземельных элементов в виде их солей, экстрагент извлекает только ионы скандия. Поэтому может быть использован для выделения ионов металла высокой степени чистоты», — рассказывают исследователи.

Добыча скандия — сложный и трудоёмкий процесс, а применение изобретённого способа,позволит упростить и удешевить процесс анализа сырья, обеспечить безопасные условия труда и максимальную полноту извлечения ионов дорогостоящего металла.

Отметим, скандий востребован в аэрокосмической области, машиностроении, микроэлектронике, ядерной энергетике, медицине, производстве лазеров, солнечных батарей, ювелирной промышленности и других областях. Изобретение «Способ извлечения скандия (III) для его последующего определения в системе, содержащей антипирин и сульфосалициловую кислоту» было запатентовано благодаря помощи инновационного центра Пермского университета «МОЗГОВО».

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