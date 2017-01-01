В Перми бесплатно провели сложнейшие операции на глазах В рамках благотворительной акции «Право видеть» в пермской клинике «Три-З» для пациентов, нуждающихся в срочной хирургической помощи, провели бесплатные операции на стекловидном теле и сетчатке.

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Операция на стекловидном теле и сетчатке

Со 2 по 8 апреля самая крупная федеральная сеть современных офтальмологических центров «Три-З» в России1 вместе с благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» и Фондом исследований и лечения заболеваний сетчатки глаза организовала неделю витреоретинальных операций.

Цель бесплатной недели операций — сделать доступным хирургическое лечение заболеваний глаз людям из Пермского края, чьи финансовые возможности не позволяют обратиться за экстренной медицинской помощью. Всего на базе пермской клиники было проведено 13 операций. В среднем такие операции стоят около 80 тыс. руб., сообщил заведующий микрохирургическим отделением пермской клиники «Три-З» Дмитрий Перегудов.

«Более 60% пациентов с серьёзными патологиями глаз составляют пожилые люди в возрасте от 60 до 70 лет. Эта группа пациентов нуждается в сложных комбинированных и дорогостоящих операциях, и не все пациенты могут себе это позволить. Многие из них ждут квот, чтобы прооперироваться в государственных клиниках. Но не все дожидаются этих квот вовремя и эта патология уже безвозвратно лишает человека возможности видеть. Если же отсрочить получение данной помощи, то можно не получить никакого результата. Соответственно, пациент будет не реабилитирован. Когда мы консультируем пациентов, среди них бывают такие, которые не могут позволить себе операцию по причине своей финансовой необеспеченности. Именно таких пациентов мы пригласили в рамках этой благотворительной акции».

Дмитрий Перегудов пояснил, что к нарушениям зрения у этих пациентов приводят различные заболевания заднего отрезка глаза, которые часто вызваны сахарным диабетом. Раньше слепота в таких случаях звучала как приговор, но теперь, благодаря новым технологиям в диагностике и лечении серьезных патологий глаз, пациенты могут вернуть себе зрение.

В клинике «Три-З» витреоретинальные операции проходят амбулаторно, а это значит, что пациентам не пришлось надолго оставаться в клинике, в тот же день все они отправились домой. В настоящее время прооперированные пациенты продолжают лечение с прогнозируемой положительной динамикой.

1По данным исследования ООО «РЕНОМЕ Онлайн», февраль 2018 г.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Клиника заботы о зрении «Три-З»: г. Пермь, ул. Екатерининская, 105. Тел.: (342) 273-45-72. perm.3z.ru

Заведующий микрохирургическим отделением пермской клиники «Три-З» Дмитрий Перегудов

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