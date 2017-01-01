Предприятия Прикамья представили в ОАЭ свою продукцию

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Вчера, 9 апреля, в Объединённых Арабских Эмиратах открылся Международный инвестиционный форум «Annual — Investment Meeting 2018».

В состав делегации Пермского края вошли представители пяти предприятий Прикамья. Например, на стенде была представлена продукция ОАО «Краснокамский завод металлических сеток», НПО «Искра», АО «Пермснабсбыт» и инвестиционные проекты в сфере инфраструктуры и девелопмента, запланированные к реализации в Прикамье.

В частности, в инвестиционном форуме международного уровня впервые приняла участие компания ITPS. По словам руководителя департамента промавтоматизации компании ITPS Алексея Мезенцева, представление предприятия на стенде позволяет принимать гостей и вести переговоры напрямую.

«Обычно мы участвовали в форумах в качестве гостей, здесь же у нас есть возможность говорить с инвесторами напрямую. Мы представляем здесь свои разработки в области интернета вещей, в частности, для промышленности, а также инструменты для цифровой трансформации бизнеса».

За первый день работы на форуме компания уже получила несколько заявок по применению их технологий для компаний нефтегазовой отрасли и энергетических предприятий.

Другая пермская компания — TESSO — уже представляла своё оборудование на форумах в Саудовской Аравии, однако никогда не делала этого в составе делегации с краевыми властями, отметил директор по стратегическому развитию компании Игорь Горячев.

«В Арабские Эмираты мы прибыли в составе делегации во главе с губернатором. Для нас это важно, потому что в качестве поддержки от региональных властей мы ждём, в первую очередь, содействия в поисках новых рынков сбыта и новых клиентов».

Предприятия Пермского края продолжат работу на форуме «Annual — Investment Meeting 2018» до 11 апреля.

Источник — пресс-служба администрации губернатора

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