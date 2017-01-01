Нефтяники Прикамья выиграли краевой конкурс в сфере безопасности труда Эксперты краевого конкурса высоко оценили успешность внедрения в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» программы промышленной безопасности и заботы о сохранении жизни и здоровья работников.

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Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

В числе основных критериев по выбору самых безопасных организаций региона среди участников состязания, которое проводит Союз промышленников и предпринимателей Пермского края, стали уровень производственного травматизма, условия труда, профессиональная заболеваемость и наличие на предприятии управления производственного контроля, охраны труда и экологической безопасности. В подведении итогов конкурса приняли участие представители органов государственного управления и надзора за охраной труда, Союза промышленников и предпринимателей Пермского края, профсоюзов, обучающих центров.

В 2017 году ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» затратило на выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда около 500 млн руб., в том числе 132 млн руб. — на приобретение средств индивидуальной защиты работников. Все рабочие места нефтедобывающего предприятия аттестованы на соответствие условиям труда, а каждый из работников проходит ежегодные медицинские осмотры.

«Безопасность труда — в числе наших неизменных приоритетов. Именно поэтому и внутри предприятия проводится конкурс по охране труда и окружающей среды среди цехов добычи нефти и газа. Кроме этого создан институт уполномоченных лиц по охране труда от профсоюза, которые избираются внутри коллективов. Более 170 из них осуществляют профилактику травматизма на наших объектах и контролируют соблюдение требований охраны труда», — сказал генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

Напомним, ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в 2003 году в числе первых в России получило сертификаты международных стандартов ISO 14001 (система экологического менеджмента) и OHSAS 18001 (система менеджмента профессионального здоровья и безопасности). Стандарт OHSAS 18001:2007 предназначен для содействия организациям в управлении рисками, связанными с проблемами защиты здоровья и безопасности работников и населения. Ключевыми элементами стандарта являются идентификация факторов риска, их оценка и контроль, соблюдение нормативных требований и непрерывное повышение безопасности условий труда.

По сообщению пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»