Вице-мэром Чайковского стал Александр Пойлов На новую работу он перешёл с аналогичной должности в районной администрации

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Заместитель главы Чайковского муниципального района по социальным вопросам Александр Пойлов перешёл на работу в администрацию городского поселения. Он назначен заместителем главы по социальным вопросам, сообщает «Чайковский городской портал chaiknet.ru».

О кадровом решении сегодня, 9 апреля, на рабочем совещании сообщил врио главы Чайковского Михаил Новосёлов. Ранее занимавший эту должность Сергей Генеральчук возглавил Комитет по правовым вопросам. О том, кто займёт его должность в районной администрации, пока не сообщается.