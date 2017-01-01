Подведены итоги конкурса «Моё Загарье с ЖК «Атмосфера» Будущее каждого района, города и всей страны — это сегодняшние школьники. Поэтому так важно их отношение к месту, где они живут. Важно знать, что именно ребята любят и ценят в своей маленькой родине.

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Фото: PAN City Group

5 апреля прошла церемония награждения победителей проекта «Моё Загарье с ЖК «Атмсофера» в отделе продаж компании PAN City Group . Сотрудники провели для школьников экскурсию, в рамках которой ребята воочию увидели, как работает компания-застройщик, узнали о строящихся домах и даже виртуально заглянули на стройку жилого комплекса «Атмосфера». Ребятам особенно приглянулись детская и спортивная площадка и закрытая территория жилого комплекса, которых нет во многих домах района, а также просторный холл с панорамными окнами и уютная зона отдыха на первом этаже.

В конкурсе «Моё Загарье с ЖК «Атмосфера» приняли участие более 70 мальчишек и девчонок, которые соревновались в четырёх номинациях: «Эссе «Прогулка по родному микрорайону», «Очерк о жителях района», «Рисунок» и «Ментальная карта». Благодаря проекту мы узнали, какие места на Загарье являются для ребят самыми важными и значимыми, с какими людьми ассоциируется у них родной микрорайон. Школьники рассказали о спортивных площадках, «Кошкином доме», детском клубе «Искорка», бассейне «Кама»…

В самой сложной номинации — «Ментальная карта» - первое место занял Игорь Горбунов, ученик школы №81. Он подошёл к работе настолько серьёзно, что нанёс на карту исторический и спортивный маршруты для прогулок по району! Другие ребята подготовили серию очерков о жителях Загарья: своих соседях, родителях и друзьях. В данной номинации первое место заняла ученица школы №94 Ангелина Пестова, написавшая трогательную работу о соседской девочке. Самые маленькие участники конкурса в ярких красках изобразили родной микрорайон Загарье, в котором активно строится ЖК «Атмосфера». Первое место в номинации «Рисунок» жюри конкурса присудило ученице школы №81 Дарье Лабутиной за её солнечную и жизнерадостную работу. В номинации «Эссе «Прогулка по родному микрорайону» на первом месте расположился честный и увлекательный текст ученика школы №81 Дмитрия Балуева.

Конкурс завершён, а жизнь работ и жилого комплекса только начинается! Все рисунки, очерки и ментальные карты представлены в разделе «О районе» на сайте жилого комплекса. В 2020 году в микрорайоне Загарье начнётся заселение нового жилого комплекса «Атмосфера», по адресу: ул. Краснополянская, 21, и все ребята ждут этого момента с нетерпением.

Подробности в отдел продаж по телефону (342) 257-17-17 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2 этаж.

Фото: PAN City Group

Проектная декларация на сайте atmosferaperm.ru и официальном сайте застройщика ООО «СИТИ Проект» pancityproject.ru .

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