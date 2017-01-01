В Орджоникидзевском и Ленинском районах пройдут отключения воды

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Из-за плановых и аварийно-восстановительных работ 10 и 11 апреля воды не будет в части Разгуляя и микрорайона Молодёжный.

Как сообщает пресс-служба «Новогор-Прикамье», 10 апреля с 9:30 до 19:30 холодное водоснабжение будет отключено по адресам улица Клименко, 2, 4, 6, 8, 8а, 8б и 10, Ленина, 7, 7а, Пермская, 7, Петропавловская 3, 4.

С 9 утра 10 апреля без воды останутся жители домов по улице Веденеева, 17-24, 26, 27, Волховская, 23, 34, 34а, 36, 37, Косякова, 2, 5, 7-11, 13, 16, Серафимовича, 12, 14. Холодная вода там появится лишь утром 11 апреля.