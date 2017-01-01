В Прикамье реализуют творческие проекты юных урбанистов Восемь школьников и студентов из Пермского края стали участниками образовательной программы «Городская среда — Территория развития»

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Фото: permkrai.er.ru

Образовательную программу проводит Всероссийский детский центр «Смена» в Анапе. Путёвку в лагерь ребята получили благодаря победе в конкурсе «Идеи, преображающие города».

Федеральный конкурс с таким названием стартовал в январе 2018 года. Он позволит создать «Банк идей» с дизайн-проектами благоустройства общественных территорий в ходе реализации проекта «Городская среда» партии «Единая Россия».

Конкурс проводился в трёх номинациях: «Улица детства» (возраст от 10 до 18 лет), «Городские реновации» (18-25 лет), «Профессиональные сообщества» (от 25 лет).

От молодых людей в возрасте от 10 до 18 лет принимались проекты по преобразованию дворов и общественных мест на территории Пермского края. В итоге эксперты определили победителей, которым было предложено отправиться в детский лагерь «Смена» в городе Анапа, обучение здесь проходило в период с 7 по 19 марта.

Программа «Городская среда — Территория развития» направлена на обучение молодых людей навыкам участия в создании комфортной городской среды и развитие общественных городских пространств. Она состоит из четырёх основных блоков, включающих образовательные модули и мастер-классы: «Градостроительство», «Компьютерное 3D моделирование в архитектуре», «Архитектура и дизайн городской среды», «Умный дом. ЖКХ».

В течение двух недель юные урбанисты из Прикамья совместно с профессиональными архитекторами занимались разработкой новой градостроительной концепции ВДЦ «Смена», изучали современные функции общественных пространств, создавали макеты и проекты собственных объектов.

Как отметил региональный координатор партийного проекта «Городская среда»Михаил Борисов, ребята из Пермского края занимали лидирующие позиции. В результате студентка первого курса Пермского строительного колледжа Эвелина Сажина получила диплом победителя по итогам модуля «Компьютерное 3D моделирование в архитектуре».

Участники образовательной смены также получили сертификаты и свидетельства о дополнительном образовании государственного образца.

И.о. начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Дмитрий Лапшин и заместитель начальника управления внешнего благоустройства мэрии Илюса Збруева высоко оценили работы молодых людей. Эксперты предложили разработать проект дальнейшего обучения молодёжи урбанистике, но уже на территории Прикамья, а также проработать вопрос реализации проектов ребят — например, проект буккроссинга (передача книг) на набережной Камы. Несколько подобных идей будут доработаны и через партийный проект «Городская среда» представлены для реализации на различных площадках.

Итоги конкурса в двух «взрослых» номинациях будут озвучены в апреле на форуме в Перми.

Источник — РИК партии «Единая Россия» в Пермском крае





