«Парма» проиграла «Нижнему Новгороду»

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Вчера, 5 марта, БК «Нижний Новгород» в Перми победил «Парму» со счётом 82:80.

Главный тренер БК «Парма» Николайс Мазурс:

— Снежный ком начался уже в первом периоде, где мы были недисциплинированные при выборе бросков. Так же не могли разобраться с подбором из-за этих бросков. Ну и в защите сыграли не так, как хотели, за счёт чего «Нижний» почувствовал уверенность. А в конце нам не хватило опыта завершить игру положительно для нас. Будем бороться дальше.

Следующий матч «Парма» сыграет 9 апреля на выезде с «Химками».