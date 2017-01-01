Цены в Перми растут медленнее, чем в других крупных городах России

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Уровень цен в Перми оказался на пять пунктов ниже, чем в большинстве городов России с населением более 500 тыс. человек.

Avito и РБК рассчитали «индекс благосостояния» в 26 крупнейших городах России. Этот индекс показывает, как отличаются цены на одни и те же товары и услуги в разных городах: чем выше значение индекса, тем выше стоимость жизни. Основой для исследования послужили объявления о продаже товаров и услуг на Avito. Расчёт произведён по 31 товарной категории.

По итогам года значение индекса в Перми составило 95 пунктов. Топ самых дорогих городов возглавили Москва (185 пунктов), Санкт-Петербург и Краснодар. Самыми дешёвыми для проживания оказались Ульяновск и Оренбург. Пермь по итогам исследования получила 18 место.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться