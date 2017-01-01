В Перми скончалась пострадавшая от упавшей глыбы льда девочка

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Ребёнок, на которого в Кировском районе Перми упала глыба льда с крыши дома, скончался в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

«Годовалая девочка, на которую 2 апреля упал с крыши снег и лед, скончалась в больнице», — сообщили агентству в минздраве.

Напомним, 2 апреля у дома № 111 по улице Маршала Рыбалко в Кировском районе на коляску с 9-месячной девочкой с крыши или с козырька балкона упал фрагмент снежной наледи. С полученной тяжёлой травмой ребёнка госпитализировали в Краевую детскую клиническую больницу, где ей сделали операцию.

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.