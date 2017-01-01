Сотрудники краевого минздрава уволены за попытку заключить контракт без конкурса

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Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края, сотрудники подведомственного учреждения «Финансово-хозяйственное управление», которые разослали в поликлиники информацию о рекомендуемом поставщике, получили дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения.

Напомним, пермское Управление ФАС РФ направило в адрес краевого минздрава и ГКУ Пермского края «Финансово-хозяйственное управление» предостережение о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства. По результатам проверки ведомства, выявлено, что ГКУ Пермского края «Финансово-хозяйственное управление» разослало медицинским учреждениям письма с указанием заключить контракты с компанией «Озон-Групп» на изготовление дизайн-проекта для ремонта поликлиник без торгов.

«Министерство поддерживает формирование единого стиля оформления для всех поликлиник края, но все процедуры должны проводиться в строгом соответствии с соблюдением законодательства о закупках. По закону бюджетное учреждение может заключить контракт с поставщиком на сумму до 100 тыс. рублей без объявления конкурсных процедур, однако никакого давления на учреждения производиться не должно», — пояснили в краевом минздраве.