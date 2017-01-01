Мэрия Перми продаёт комплекс бывшей автобазы на улице Энергетиков Завтра городская администрация проведёт презентацию этого объекта для инвесторов

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Мэрия Перми планирует продать инвестиционную площадку по адресу ул. Энергетиков, 50. На этой территории расположен имущественный комплекс бывшей автобазы, состоящий из десяти отдельно стоящих зданий, общей площадью свыше 22 тысяч кв. метров, объекты инженерной инфраструктуры и движимое имущество.

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе городской администрации, планируется продать весь земельный участок вместе с помещениями. «Помещения там достаточно капитальные, поэтому если инвестор сочтёт нужным, он может их оставить, если нет – может снести», - пояснили в мэрии.

Завтра, 5 апреля, в Пермском городском бизнес-инкубаторе по адресу улица Петропавловская, 185 состоится презентация этой инвестиционной площадки. Мероприятие для потенциальных инвесторов проведут сотрудники департамента экономики и промышленной политики и департамента имущественных отношений. В презентации примут участие крупные промышленники и представители общественных организаций Перми.