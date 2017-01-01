К зданию командно-диспетчерского пункта в Большом Савино хотят пристроить три этажа

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ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской федерации» объявило аукцион на комплексное техническое обследование здания КДП на пермском аэродроме (Большое Савино).

Обследование здания требуется для определения несущей возможности фундаментов, чтобы надстроить там 4, 5 и 6 этажи и установить лифт. Здание было построено в 1967 и изначально имело четыре этажа - верхний этаж был демонтирован в ходе реконструкции. Подрядчик должен провести обследование фундаментов, проверить прочность креплений, выявить дефекты и повреждения конструкций и рассчитать несущую способность здания, прогрессирующее обрушение и ветровую нагрузку.

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 30 июня 2018 года. Начальная цена контракта — 1,1 млн руб. Источник финансирования — собственные средства организации. Заявки принимаются до 13 апреля. Аукцион пройдёт 16 апреля.

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