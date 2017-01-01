Пермское УФАС выявило попытку краевого минздрава заключить контракт с подрядчиком без конкурса

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Пермское Управление ФАС РФ направило в адрес Министерства здравоохранения Пермского края и ГКУ Пермского края «Финансово-хозяйственное управление» предостережение о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства.

Поводом для предостережения стала поступившая информация, что ГКУ Пермского края «Финансово-хозяйственное управление» разослало медицинским учреждениям письма с указанием заключить контракты с компанией «Озон-Групп» на изготовление дизайн-проекта для ремонта поликлиник. Пермским УФАС была проведена проверка, подтвердившая информацию. По мнению специалистов антимонопольного органа, такие действия могут создать преимущественные условия деятельности «Озон-Групп» и ограничению конкуренции на соответствующем рынке.

«Нарушение со стороны минздрава заключается в том, что контракты предлагают заключать без конкурса. На данный момент оснований для возбуждения антимонопольного дела не имеется. Однако, если контракты между Министерством здравоохранения Пермского края и «Озон-Групп» будут заключены, то у Пермского УФАС появятся основания для выдачи предупреждения и дальнейшего создания антимонопольного дела» - прокомментировала ситуацию начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Пермского УФАС России Анастасия Белова.

Все документы, касающиеся описанной антимонопольщиками ситуации, направлены в УФАС, сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минздрава.

× Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города) Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»). 2 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку. При покупке 2 участков цена 10 т.р. за сотку.

Собственник. 8-912-889-56-59 , 8-922-300-61-06 .