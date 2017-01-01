Конкурс на тематизацию пермского зоопарка объявят до конца апреля

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Во вторник, 3 апреля, Пермь с рабочим визитом посетил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» по строительному комплексу Олег Тони. Совместно с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым он осмотрел ход строительства нового зоопарка.

Отметим, на начало апреля отставание от графика строительства первого этапа первой очереди зоопарка сократилось до 78 дней. В настоящий момент на площадке трудятся более 350 человек и порядка 50 единиц техники. Полностью завершить первую очередь работ планируется до конца лета.

Максим Решетников подчеркнул, что после того, как здания зоопарка будут возведены, предстоит провести большой объём дополнительных работ до момента его открытия для посетителей: «В своё время единый проект был разделен на части, сейчас мы строим только первую очередь. В ближайшее время, до конца апреля, мы должны объявить конкурс на тематизацию. Предстоит сделать оформление зоопарка и оснастить его оборудованием».

Работы по тематизации первой очереди планируется завершить в начале второго квартала 2019 года. После этого потребуется получить одобрение Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов как на содержание животных во вновь построенном зоопарке, так и на приобретение новых животных.

Далее предстоит перевезти животных из действующего зоопарка, приобрести новых. Животным понадобится до трёх месяцев, чтобы адаптироваться на новом месте, пройти карантин, после чего новый зоопарк откроет свои двери для первых гостей.

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» по строительному комплексу Олег Тони отметил, что «ничего подобного по объёму, по количеству тематических зон нигде не видел». «Проект грандиозный по своим масштабам. Надеюсь, что, когда мы все сделаем, и двери биопарка распахнутся, мы увидим, что он будет востребован не только детьми, но и взрослыми», — заявил Олег Тони.

Представители краевых властей и ОАО «РЖД» также обсудили на совещании варианты строительства Северного железнодорожного обхода города Перми.

Эксперты предложили три варианта прохождения новой железной дороги и определили, что наиболее оптимальные — два из них. Выбор в пользу одного из обсуждаемых проектов будет сделан в течение месяца с учётом всех экономических составляющих.

«Экономика в данном случае — это не только стоимость самого строительства, но и эксплуатационные затраты. Мы должны производить расчёты на 50 лет вперед. Это крайне важно, так как деньги на эксплуатацию мы тратим каждый день, эти затраты закладываются при формировании тарифа, который платят и компании Пермского края», — отметил Олег Тони.

Напомним, один из предлагаемых к реализации проектов Северного обхода предполагает строительство с примыканием по станции Пальники (общая протяжённость — 49,3 км, в том числе новое строительство — 28,9 км). Второй вариант — примыкание на перегоне Пальники — Дивья с открытием разъезда Бобки. Он предполагает 37,9 км нового строительства при той же общей протяжённости обхода (49,3 км).

Во время обсуждения было отмечено, что строительство железнодорожной линии в обход станции Лёвшино и дамбы КамГЭС позволит обеспечить пропуск повышенного вагонопотока с севера Пермского края в настоящее время и на перспективу.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края