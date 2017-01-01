Министром культуры Пермского края стал Вячеслав Торчинский Галина Кокоулина вернулась на должность директора Пермской филармонии

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Вячеслав Торчинский

Фото: Константин Долгановский

О кадровых перестановках сегодня, 4 апреля, сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников. По его словам, Галина Кокоулина покинула должность главы минкульта по собственному желанию. «Я вам очень благодарен за огромную работу, которую вы сделали за это время. Сейчас в культуре очень хорошая созидательная атмосфера, очень много проектов начато — это ваша заслуга», — сказал глава региона, предложив госпоже Кокоулиной создать и возглавить общественный совет при краевом министерстве культуры.

Пост министра культуры Пермского занял Вячеслав Торчинский. По словам Максима Решетникова, Торчинский «давно занимался вопросами культуры» и «занимался, судя по всему, весьма эффективно», поскольку его ценят в администрации Перми. В ведение Вячеслава Торчинского также войдут вопросы развития туризма — эта отрасль решением губернатора вновь переходит из минспорта в ведомство минкультуры.

Напомним, Галина Кокоулина с 1997 по 2005 год занимала должность директора ДК им. Ленина Мотовилихинских заводов. С 2005 по январь 2017 года она работала директором Пермской краевой филармонии, после чего возглавила министерство культуры Пермского края.

Вячеслав Торчинский в прошлом был директором рекламного агентства «Новая волна». В феврале 2011 года он возглавил краевое автономное учреждение «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодёжной политики», а потом — городской комитет по культуре, являлся замглавы администрации Перми, начальником департамента культуры и молодёжной политики. С июля до октября 2017 года Торчинский исполнял обязанности главы Свердловского района. После возращения на должность вице-мэра Перми начал курировать подготовку к празднованию 300-летия Перми.