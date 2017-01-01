Владельцы участка на набережной подали в суд на администрацию Ленинского района

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Предприниматели собирались построить напротив седьмого причала двухэтажное кафе, но власти потребовали остановить стройку, так как работы начали без разрешительной документации.

По данным публичной кадастровой карты, площадь участка составляет 642 кв. м. Кадастровая стоимость земли — 13,6 млн руб. По информации «КоммерсантЪ-Прикамье», владельцы участка планируют реконструировать здание, где раньше размещались кассы Речного вокзала, и сделать здесь двухэтажное здание площадью порядка 800 кв. м. Предполагается, что новый объект будет сдан в аренду одной из сетей общепита или под детский развлекательный центр.

По информации главы Ленинского района Александра Козенкова, сейчас участок обнесён строительным забором, и забито до десяти свай. При этом никаких согласований по началу строительства не было. В связи с этим глава района предписал индивидуальному предпринимателю прекратить строительные работы.

Владельцы участка с предписанием не согласились, и 2 апреля один из владельцев участка предприниматель Сергей Негашев обратился в Арбитражный суд Пермского края с требованием признать ненормативные правовые акты недействительными. Пока заявление к производству не принято.

Источник, близкий к владельцам участка, сообщил изданию, что они не стали получать разрешение на строительство, так как при реконструкции этого не требуется.

«Мы ведём реконструкцию объекта, все необходимые разрешения уже получены, идёт госэкспертиза проекта. Но городские власти нам сказали, что на набережной планируется создание нового культурного пространства, поэтому строить нам не дадут. Несмотря на то, что это частная собственность, нам препятствуют в освоении площадки», — заявил источник.

В свою очередь, собеседник в мэрии Перми сообщил, что никакого разрешения, в том числе и на реконструкцию, не выдавалось, и это самовольная стройка в чистом виде. «Там нулевая отметка, строить там ничего нельзя. И это точно никакая не реконструкция — билетные кассы полностью демонтированы», — пояснил он.