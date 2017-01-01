С понедельника в Перми ограничат движение большегрузов
Движение в городе ограничат на период весенней распутицы с 9 апреля по 8 мая для сохранения покрытия автодорог.
Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, для проезда по муниципальным дорогам допускаются следующие нагрузки на ось транспортного средства:
Для автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием:
Одиночная ось — 6 тонн;
Сдвоенные оси — 5 тонн на каждую ось;
Строенные и сближенные оси — 4 тонны на каждую ось.
Для автомобильных дорог с переходным типом покрытия:
Одиночная ось — 5 тонн;
Сдвоенные оси — 4 тонны на каждую ось;
Строенные и сближенные оси — 3 тонны на каждую ось.
При этом в администрации отмечают, что ограничения на пассажирские автобусные перевозки, военную технику и международные перевозки грузов не распространяются. Также разрешена перевозка продуктов питания, животных, кормов для сельскохозяйственных животных, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда, удобрений, почты, грузов, необходимых для предотвращения и ликвидации чрезвычайных происшествий, а также дорожно-строительной материалов.