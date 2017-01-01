Акция «Полная комплектация квартир» от ПЗСП будет действовать до конца апреля В компании ПЗСП вручили первый сертификат на мебель покупателям жилья в доме на ул. Баранчинской, 12. У остальных горожан есть ещё месяц для участия в акции

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Фото: пресс-служба ПЗСП

Условия акции просты. При приобретении жилья в строящемся доме на ул. Баранчинской, 12 в период акции покупатель получает подарочный сертификат в мебельный центр «ДомаДом». Получение сертификата возможно после заключения договора долевого участия и оплаты 100% стоимости квартиры.

К примеру, горожане могут приобрести однокомнатные квартиры (площадью 41 или 49 кв. м) и получить сертификат на 30 тыс. руб. Для двухкомнатных квартир (площадь 56 или 69 кв. м) предусмотрен сертификат на 40 тыс. руб.; для трёхкомнатных (площадь 85 кв. м) — сертификат на 50 тыс. руб.

Эту новостройку в микрорайоне Вышка II планируется сдать в эксплуатацию в III квартале 2018 года. Всего в ней будет 222 квартиры. Следуя традициям качества, компания «ПЗСП» обустроит тротуары, а также автопроезды и парковки. Кроме того, на прилегающей территории появятся детские площадки для игр и занятий физкультурой. Примечательно, что рядом уже есть дом, построенный ПЗСП, вместе они образуют комфортный жилой комплекс с уютным обустроенным двором.

Первые покупатели уже получили сертификат и могут заняться выбором мебели к новоселью. Горожане, желающие приобрести квартиру в этом строящемся доме, ещё могут стать участниками акции — она продлена до конца апреля.

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