Переговоры с «Газпромом» по регуляторному контракту в Прикамье зашли в тупик Тарифы для АО «Газпром газораспределение Пермь» могут быть снижены уже в июне

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Как стало известно «Новому компаньону», переговоры по регуляторному контракту с компанией АО «Газпром газораспределение Пермь» приостановлены. ФАС России и газовики не могут договориться о сумме контракта, а также расходятся в его формулировках. Источник, близкий к ФАС, говорит, что газовики убрали из своей редакции документа требование о проведении закупок на основании открытых конкурсных процедур. Также есть расхождения по пунктам, которые не могут включаться в тариф. Это затраты на дополнительное медицинское страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, а также излишняя арендная плата, которую пермские газовики платят в адрес головного офиса, говорит собеседник.

Также, по нашим данным, ФАС и «Газпром» спорят о сумме контракта. Антимонопольщики говорят, что она близка к 300 млн руб. Газовики настаивают на 200 млн руб. В АО «Газпром газораспределение Пермь» оперативно прокомментировать сложившуюся ситуацию не смогли. В пермском УФАС «Новому компаньону» сообщили, что данный вопрос находится в полной компетенции ФАС России.

Напомним, в 2017 году ФАС России провела проверку тарифов в сфере газоснабжения и признала необоснованным включение в тариф компании «Газпром газораспределение Пермь» расходов на 300 млн руб. в год. ФАС предложила «Газпрому» и краю направить эту сумму на газификацию Прикамья в рамках заключения регуляторного контракта.

Предполагается, что в июне этот вопрос будет вынесен на Правление ФАС. Если к тому времени стороны не придут к компромиссу, тарифы для компании «Газпром газораспределение Пермь» будут снижены.