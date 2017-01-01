Пермь посетят инвесторы из Японии Бизнесмены из страны восходящего солнца интересуются строительной отраслью Прикамья

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Как стало известно «Новому компаньону», в середине следующей недели Пермь посетят представители японской компании YUNIKA Corporation. Предприниматели планируют встретиться с министром экономического развития и инвестиций Прикамья Максимом Колесниковым, а также с представителями краевой торгово-промышленной палаты. По предварительным данным, речь может идти о совместных с пермскими компаниями проектах. В пресс-службе минэкономразвития и в ТПП предстоящую встречу пока не подтверждают.

Японская фирма YUNIKA Corp. с головным офисом в Токио была основана в 1971 году. На российском строительном рынке АО «Юника» работает с 2014 года, в настоящее время японские инвесторы развивают несколько проектов в Москве, Ижевске и ряде других российских регионов. Основными видами объектов, в строительство которых инвестирует японская корпорация, являются развлекательные комплексы, супермаркеты, фитнес-клубы и т.п.

Особенностью ведения бизнеса в России для АО «Юника» является тесное сотрудничество с местными строительными компаниями. По данным «Нового компаньона», потенциальным партнёром YUNIKA Corp. в Прикамье может выступить ООО «Девелопмент-Юг», имеющее опыт совместной работы с японцами в других регионах России.