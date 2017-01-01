Пермский музей «Ретро-гараж» переедет в новое помещение

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Фото: Вконтакте

Пермский музей автомобильной истории «Ретро-гараж» нашёл новое помещение. Об этом «Новому компаньону» сообщила замдиректора «Ретро-гаража» Анна Черепанова. Сейчас руководство музея подписывает необходимые документы с владельцем помещения. Точный адрес размещения «Ретро-гаража» будет объявлен после подписания бумаг.

«Месторасположение намного лучше, вам теперь не придётся ехать за Каму! В ближайшее время нам предстоят оформление документов и ремонт в новом помещении. Возможно, ремонт займёт несколько месяцев. Будем держать вас в курсе», — сообщается в группе музея в Вконтакте.

Напомним, 16 февраля музей «Ретро-гараж» объявил о том, что вынужденно ищет новые помещения для размещения экспонатов. Причиной переезда стала смена собственников здания на ул. Спешилова, 107.

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