Проектировать вторую очередь пермского зоопарка хотят четыре компании На конкурс заявились строительные фирмы из Москвы, Ярославля и Санкт-Петербурга

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Фото: Игорь Катаев

30 марта закончился срок приёма заявок на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации, требуемой для строительства второй очереди пермского зоопарка.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен предусмотреть на территории зоопарка здания и сооружения экспозиции «Полярный мир» (вольеры для пингвинов и морских котиков), здания и сооружения экспозиции «Слоны & Со» (индийские слоны, белки Превоста, индийские дикобразы, павлины, египетские цапли, кваква, ожереловые и кольчатые попугаи, смеющиеся горлицы, калао, жирафы, зебры, антилопы, карликовый бегемот, бабирусса, венценосный журавль, грифовая цесарка, фиолетовый турако) и здание акватеррариума (крокодилы, черепахи, змеи, ящерицы, земноводные, рыбы и беспозвоночные). При этом победитель конкурса при проектировании должен отдавать предпочтение региональным строительным материалам, устойчивым к коррозии и воздействию химических веществ. Срок выполнения проектно-изыскательских работ составляет 300 дней с момента подписания контракта.

Начальная цена контракта составляет 70,4 млн руб. Заявки прислали четыре компании: ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «НКС» (Санкт-Петербург), ООО «АВАНГАРД-ПРОЕКТ» (Ярославль), ООО «Синергия» (Москва) и подрядчик строительства первой очереди — АО «РЖДСТРОЙ» (Москва). Наименьшую цену предложила инвестиционная строительная компания «НКС» — 57 млн руб. «Синергия» согласилась выполнить проектно-изыскательских работы за 66,8 млн руб, а «РЖДСТРОЙ» — за 67 млн руб. ООО «Синергия» уменьшила цену лишь до 70 млн руб. Оценка конкурсных заявок состоится 9 апреля.

Напомним, строительство нового зоопарка началось в Перми в мае 2017 года. В октябре отставание от графика составляло почти пять месяцев. Сейчас оно составляет 87 дней. Ранее пресс-служба краевого минстроя сообщила, что строители уже завершают работы первого этапа. Предполагается, что строительная готовность всей первой очереди будет достигнута к концу лета. После этого начнется процедура тематизации зоопарка и создание в вольерах естественного ландшафта, типичного для среды обитания животных. Как сообщили «Новому компаньону» в пермском зоопарке, первая очередь должна быть готова к приёму животных лишь к осени следующего года.

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