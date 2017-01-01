Пермякам предложат пережить единение с Камой Коммунальный мост придётся закрыть

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Фото: Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», сразу после майских праздников коммунальный мост через Каму будет закрыт для всех видов транспорта.

Мост был построен в 1967 году к 50-летию Октябрьской революции; гарантийный срок его эксплуатации — 50 лет — истёк в 2017 году. После этого необходимо обследование сооружения экспертами нескольких федеральных надзорных ведомств, чтобы продлить гарантию, однако экспертиза вовремя не была проведена. Как пояснил информированный источник, попросту не хватило экспертов: их слишком мало по сравнению с объектами в России, требующими освидетельствования.

В результате власти Перми получили строжайшее предписание закрыть мост до тех пор, пока не пройдёт экспертиза, и ждут лишь начала навигации, чтобы исполнить это требование.

Несмотря на то, что есть ещё два моста через Каму в черте города — Красавинский и КамГЭС, закрытие Коммунального моста вызовет существенные неудобства. Руководство города разработало целый ряд мер, чтобы эти неудобства компенсировать. Со всего края собирают автомобильные паромы (кое-где они ещё сохранились). Ожидается, что в районе расположения Коммунального моста будет оборудована паромная переправа через Каму с четырьмя судами — пока два парома разгружаются у разных берегов, два других будут встречаться на середине реки.

Специальный транспорт будет предоставлен пешеходам. Как полвека назад, от Речного вокзала будут отходить речные трамвайчики в Верхнюю и Нижнюю Курью, они же будут осуществлять переправу отдыхающих на городской пляж на правом берегу Камы. Ещё одна переправа в Верхнюю Курью будет работать в Мотовилихе, в районе площади Восстания. Недалеко от причалов будут обустроены автомобильные стоянки.

Разрабатывается специальная пиар-кампания. Пермякам напомнят, как полезны и приятны речные прогулки, как любил пермский бомонд рубежа XIX-ХХ веков выезды на пароходиках в Нижнюю Курью, как в 1950-60-е годы были популярны речные трамвайчики.

Судя по некоторым высказываниям наших собеседников, сами чиновники уже испытывают результаты этого пиара. «Помню, мы с мамой и младшим братом каждые выходные ездили на речном трамвайчике на пляж, — вспоминает высокий чин в мэрии. — Брали с собой бутерброды, чай в китайском термосе и арбуз, расстилали покрывало и проводили там целый день! Однажды стала стремительно собираться гроза, и мы побежали на трамвайчик. Чёрные тучи собрались мгновенно, мы едва успели запрыгнуть на борт, как начался ливень! А пока переправлялись, гроза ушла на запад, снова солнце выглянуло… Самый памятный день из моего детства. Счастливый день».

По мнению городских чиновников, в летнее время закрытие моста не создаст больших проблем. Вызывают беспокойство лишь сроки освидетельствования моста. «Успеть бы до конца навигации!» — волнуются ответственные лица.

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«Новый компаньон»