В манеже «Пермь Великая» устанавливают пожарные ёмкости

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Фото: Константин Долгановский

Краевое управление капитального строительства проводит дополнительные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности манежа «Пермь Великая» для проведения массовых мероприятий внутри помещения. На территории крытого футбольного манежа начались работы по устройству двух резервных пожарных ёмкостей.

В настоящий момент на объекте ведутся земляные работы, после чего начнется устройство двух ёмкостей. Завершить работы планируется к 30 апреля, сообщают в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры Пермского края.

Напомним, ранее тренировки и допуск зрителей не позволяло начать предписание краевой прокуратуры прокуратуры, которая обратила внимание на отсутствие пожарных ёмкостей.