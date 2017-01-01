Теодор Курентзис представил программу Дягилевского фестиваля Одной из площадок музыкального марафона станет завод имени Шпагина

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Теодор Курентзис

Фото: Сергей Федосеев

Презентация прошла в частной филармонии «Триумф» и по формату напоминала скорее светское событие, чем мероприятие для прессы. Худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис задержался на 50 минут, но затянувшуюся паузу удачно заполнил руководитель пресс-службы Пермского театра оперы и балета Василий Ефремов, который представил несколько любопытных фактов о предстоящем фестивале, прежде всего — цифры.

Очередной, уже XII Дягилевский фестиваль пройдёт 14-24 июня, то есть на протяжении 11 дней. За это время состоится 24 события в основной программе и не меньше — в рамках образовательной программы и в Фестивальном клубе. События пройдут на девяти площадках, среди которых есть несколько новых, в том числе Дворец спорта «Орлёнок, ДК Солдатова и ТЮЗ. Предстоит 75 часов музыки, в то числе в ночное время. Ожидается, что основные события фестиваля посетит не менее 14 тыс. зрителей.

Продажи билетов на фестиваль стартуют, ориентировочно 9 апреля. По уверениям представителей театра, продажа через сайт на сей раз не должна быть связана с проблемами: новая версия сайта — «очень крепкая», и он не должен «обвалиться» в момент начала продажи. Ещё до начала продажи пройдёт розыгрыш 20 билетов-«вездеходов». Их можно будет приобрести по предварительной записи через сайт, счастливчики будут выбраны из всех записавшихся случайным методом. Выкупить «вездеход» можно будет в кассе театра в любой момент до начала фестиваля.

Когда появился долгожданный художественный руководитель театра, выяснилось, что информация Василия Ефремова о фестивальных площадках слегка устарела: Курентзис, а вместе с ним и директор театра Андрей Борисов задержались потому, что вели переговоры по поводу ещё одного «места силы» — завода им. Шпагина, где в помещении цеха № 10, построенного в XIX века, пройдёт целый день перформансов и индустриальной музыки.

Презентация фестивальной программы шла на фоне новой афиши фестиваля, по поводу которой дизайнер Евгения Мрачковская прислала подробный комментарий, зачитанный для публики. На афише фото Дягилева с женщиной — это, по ироничному комментарию дизайнера, отклик на феминистскую повестку, а также намёк на российский Год балета, поскольку женщина — это балерина Ольга Хохлова. Афиша выдержана в цветах мёда и тёмного шоколада, что в сочетании с расплывчатостью старого фото должно создавать ощущение летней жары. Всё-таки фестиваль пройдёт в июне, вдруг да будет в кои-то веки жарко?

По словам Теодора Курентзиса, ожидается «одна из лучших программ, которые мы сделали». Главное событие — это, конечно, опера-оратория Артюра Онеггера «Жанна на костре» в постановке Ромео Кастеллуччи и Теодора Курентзиса, которая откроет фестиваль. «Наконец-то величайший из ныне живущих режиссёров — в России!» — прокомментировал предстоящее событие Курентзис и признался, что это его давняя мечта. Спектакль поставлен совместно с театром Лиона, где премьера уже состоялась год назад. В Лионе главную роли исполнил Дени Подалиде, и уже тогда было известно, что в Пермь он приехать не сможет. Была обещана адекватная замена, и — пожалуйста! — приедет Дени Лаван!

Примут участие и другие режиссёры, которых худрук фестиваля с полным на то основанием считает великими. Робер Лепаж и труппа ExMachina (Канада) покажут на сцене ДК Свердлова спектакль «Иглы и опиум» — «золотую классику» современного театра: первая версия спектакля вышла ещё в 1991 году. «Иглы и опиум» критики называют примером идеального сочетания экспериментальной новаторской театральной формы и глубокого содержания.

Алан Платель, который на Дягилевском фестивале 2014 года так потряс пермскую публику спектаклем мадридского театра «Реал» C(h)oeurs, снова приедет со своей труппой C de la B (Бельгия) и с новым хореографическим спектаклем — «Не спать!»

Если продолжить перечисление великих, то невозможно не упомянуть легендарнейшую певицу Надю Михаэль из Германии. Именно она в этом году представит традиционный Liederabend — песенный вечер. В программе — произведения Модеста Мусоргского, Франца Шуберта и Александра Цемлинского.

Об артистке Мередит Монк Курентзис сказал, что он её «безумно любит» и уже года три уговаривает приехать в Пермь. В исполнении Монк в сопровождении вокального ансамбля пермяки увидят перформанс Cellular songs, созданный в модном синтетическом жанре, объединяющем разные искусства. Ещё один перформанс представит Изабель Караян, дочь Герберта фон Караяна. Сопровождать её в спектакле «Г-жа Смерть встречает г-на Шостаковича» будут пианист Алексей Зуев и солисты оркестра MusicAeterna. В этом же, столь любимом Курентзисом, направлении синтеза искусств работают по заказу фестиваля композитор Алексей Ретинский, актриса и режиссёр Анна Гарафеева и художница Ксения Перетрухина. Результатом должен стать перформанс «Камилла» по мотивам биографии Камиллы Колодель. Это будет мировая премьера.

Российских премьер будет несколько. Среди них — фортепианный цикл Леонида Десятникова «Буковинские песни» и вокальный цикл Бориса Тищенко «Грустные песни», которые прозвучат на одном концерте. Исполнители — сопрано Надежда Павлова и пианист Алексей Гориболь.

Как всегда, будет большая программа современной музыки и почти такая же большая — старинной и этнической музыки. За первую отвечают постоянный участник фестиваля Московский ансамбль современной музыки (МАСМ) с концертом из произведений Георга Фридриха Хааса, Энно Поппе, Робина Кауфмана и с монографическим концертом произведений Арво Пярта; а также Ensemble Modern (Германия), который будет играть опять-таки Георга Фридриха Хааса, а также Сальваторе Шаррино. По словам Теодора Курентзиса, это лучшие из современных композиторов, живые классики.

За старинную и этническую музыку отвечают турецкий скрипач Нэдим Налбантоглу, который, по выражению Курентзиса, играет так, что в средние века за это могли и сжечь, и ансамбль из Бельгии Graindelavoix с программой «Кипрские песнопения».

Самого Теодора Курентзиса можно будет увидеть не только на премьере «Жанны на костре». По традиции, он возглавит фестивальный оркестр на вечере закрытия. Будут исполнены произведения Густава Малера — «Волшебный рог мальчика» и Симфония № 4. Кроме того, Курентзис готовит с режиссёром Ниной Воробьёвой вокально-инструментальный цикл Арнольда Шёнберга «Лунный Пьеро» с участием певицы Элени-Лидии Стамеллу, пианиста Александра Мельникова и оркестра MusicAeterna.

Кроме всего этого, в программе ещё полтора десятка камерных концертов, среди которых — концерт хора MusicAeterna и традиционные ночные события: Piano-gala в Доме Дягилева, «утренники» в Пермской художественной галерее, а также уже совсем невероятная новинка — Sleep Concert «Путешествие в себя». Слушателям предложат удобно расположиться на кроватях и провести восемь ночных часов под живую музыку солистов оркестра MusicAeterna — скрипача Николая Скачкова, который выступил в качестве продюсера и автора музыки, и альтиста Сергея Полтавского. Можно принести из дома пижамки.

Рассказывая об этой новинке, Курентзис щедро делился собственным опытом любовных переживаний юности и вообще настроился лирически. Судя по его рассказам, музыка на протяжении веков сопровождала человечество в таких интимных делах, как сон и занятия любовью, а, поскольку звукозапись изобрели недавно, то были времена, когда эту функцию выполняла живая музыка.

Несмотря на уверения худрука в том, что спать под музыку — это очень приятно и даже полезно, публика сделала однозначный вывод: во время Дягилевского фестиваля меломанам придётся применить на себе название спектакля Алана Плателя — «Не спать!»