На трассе Пермь — Екатеринбург ограничат скорость движения

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На двух участках автодороги Р-242 Пермь — Екатеринбург в Пермском крае в результате ДТП повреждены линии электропередач — 15-18 км (объезд с. Лобаново) и 35-38 км (объезд с. Бершеть).

С 30 марта по 6 апреля 2018 года на этих участках специалисты ФКУ Упрдор «Прикамье» будут проводить ремонтно-восстановительные работы. В этот период на указанных отрезках трассы будет отключено освещение.

Скорость движения транспортных средств будет ограничена до 90 км/час.