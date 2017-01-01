Пермский зоопарк после переезда закупит десятки видов животных Первую очередь нового зоопарка достроят к концу лета, но принять там животных смогут лишь через полтора года

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Фото: Константин Долгановский

Напомним, строительство нового зоопарка началось в Перми в мае 2017 года. В октябре отставание от графика составляло почти пять месяцев. Сейчас оно составляет 87 дней. Ранее пресс-служба краевого минстроя сообщила, что строители уже завершают работы первого этапа. Предполагается, что первую очередь достроят к концу лета.

Территория нового зоопарка будет в 13 раз больше территории старого, расположенного у Спасо-Преображенского кафедрального собора — после переезда площадь зоосада увеличится с 1,95 га до 25,4 га. Это позволит учреждению закупить новые виды животных, которых сейчас негде содержать, рассказала «Новому компаньону» учёный секретарь пермского зоопарка Елена Бурдина.

«Территория площадью 25 га позволит привезти большее количество обезьян, копытных, экзотических птиц. Это не один десяток видов. Но пусть сначала построят новый зоопарк. До переезда мы можем принять совсем немного животных. Самыми первыми должны прибыть белоплечие орланы из московского зоопарка — это крупные хищные птицы. И надеюсь, что на следующей неделе это уже будет факт».

Кроме того, до конца августа в пермский зоопарк из Нижнего Новгорода привезут молодую альпаку. Самка животного родилась 5 декабря прошлого года. Пермский зоопарк купит это животное за 230 тыс. рублей. Как объяснила Елена Бурдина, в новом зоопарке в более просторных вольерах предполагается разместить небольшое стадо альпак.

«Альпаки — разноцветные, и небольшое стадо из разных по окрасу животных — это очень приятное зрелище. В третьих, наш самец — сексуально озабоченный маньяк, и одной самки ему мало. А ещё альпаки пользуются спросом, и если детёнышей будут приносить несколько самок, то зоопарк будет продавать или менять на других животных и иметь с этого выгоду. Также мы, наверное, ещё сможем разместить не очень крупного хищника — пару-тройку полярных волков. Но мы понятия не имеем, откуда их привезем, потому что они еще не родились. Может быть, сможем принять небольшой вид обезьян размером с кошачьего лемура, а может и не сможем. А остальных сможет купить только после того, как построят новый зоопарк, потому что здесь впихнуть животных уже абсолютно некуда».

Предполагается, что строительная готовность всей первой очереди будет достигнута к концу лета. После этого начнется процедура тематизации зоопарка и создание в вольерах естественного ландшафта, типичного для среды обитания животных.

«К концу лета построят коробки, но это еще не построенный зоопарк. Он еще должен быть оборудован, обустроен и полностью готов к приёму животных. Первая очередь должна быть готова к осени следующего года. Именно тогда, по идее, зоопарк сможет перевезти туда своих животных. Но есть ещё нерешённые вопросы. Возможно, будет некуда перевозить белых медведей с северными оленями (Прим. ред.: Срок строительства второй очереди составляет 300 дней с момента подписания контракта, подрядчик на строительство ещё не определён, конкурсные заявки собираются рассмотреть 9 апреля). Сейчас всё такими вилами по воде писано. Каждый день вводные меняют», — пояснила сотрудница зоопарка.

По словам Елены Бурдиной, чтобы переехать им потребуется около двух месяцев. После этого в зоопарке начнётся период карантина и адаптации зверей. Поэтому, чтобы животные успели адаптироваться к новым вольерам, двери парка откроют для посетителей минимум через месяц после переезда.

«Переезд для них — очень страшный стресс. Например, когда мы привезли первую пару харз, мы не видели ее шесть месяцев. Они выходили поесть по ночам. Мы видели следы их жизнедеятельности, но животных никто не видел полгода. Барсиху, которая из Бельгии приехала (она уже умерла от старости), не видели больше года. И это время им нужно только для того, чтобы привыкнуть к нашим маленьким вольерам. А там всё по-другому. Им нужно время, чтобы адаптироваться к новым условиям существования, а нам — сотрудникам зоопарка — к работе в новых условиях, потому что там даже механизм уборки вольеров и работы с животными совсем другой. Кроме того, животные должны же проверить все вольеры на прочность, а сотрудники — убедиться, что животные никуда не удерут, а посетитель не столкнётся с каким-нибудь тигром, волком или быком. Месяц — это минимум. За это время зоопарк должен сам к себе привыкнуть, и только потом он будет открыт для посетителей», — пояснила учёный секретарь пермского зоопарка.

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