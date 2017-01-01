Частные покупатели смогут купить блоки от ПЗСП со скидкой

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Фото: пресс-служба ПЗСП

Со 2 апреля цены на газобетонные блоки ПЗСП вырастут, при этом для физических лиц предусмотрена скидка.

Автоклавные газобетонные блоки для частного и многоэтажного строительства — одна из «визитных карточек» ПЗСП. Они предназначены для кладки наружных стен, а также внутренних несущих стен и перегородок. Продукция изготавливается по ГОСТ 31360-2007.

Со 2 апреля в цене вырастут мелкоячеистые блоки и сотаблоки различных маркировок (D-500, D-600 и другие). В среднем повышение составит около 100 рублей.

В строительной компании отмечают, что значительная часть покупателей газобетонных блоков — это частные лица, которые ведут строительство на дачных участках. С 1 по 30 апреля для физических лиц предусмотрена скидка в размере 6,5% от цены прайс-листа. Акция действует при условии отгрузки в массиве (без упаковки на поддон).

Дополнительную информацию покупатели могут получить по телефону «горячей линии» ПЗСП: 8-800-300-7977.

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