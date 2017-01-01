ЖК «Новый центр»: распродажа эксклюзивных квартир

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PAN City Group предлагает своим клиентам уникальную возможность возможность купить последние эксклюзивные квартиры современного квартала «Новый центр» по адресу: ул. Революции, 20, которых нет у застройщика — ООО «СК «Новый центр».

Последние шесть квартир представлены в эксклюзивном пуле третьей очереди от PAN City Group. Это однокомнатные квартиры площадью от 48,38 кв. м по цене от 3 365 тыс. руб. и трёхкомнатные квартиры площадью от 83, 24 кв. м — от 5 300 тыс. руб.

Компания предлагает удобные условия приобретения жилья: скидку при быстрой оплате, рассрочку до года с беспроцентным периодом от PAN City Group до конца 2018 года, ипотеку от банка-партнёра ВТБ от 8,9% годовых при первоначальном взносе от 20% от стоимости квартиры*.

Внутренний двор жилого комплекса оснащён детской спортивной площадкой, зелёной аллеей и живописной зоной отдыха. Для подростков и любителей активного отдыха спроектирована специальная зона с элементами скейтпарка.

Особым преимуществом является наличие собственного парковочного места в центре. В квартале будет реализован подземный паркинг и наземная гостевая парковка по периметру. Светлое, воздушное пространство в квартире заметно с первого взгляда. Эффект достигается благодаря витражному остеклению и увеличенным окнам.

PAN City Group два раза в неделю проводит индивидуальные экскурсии по предварительной записи в современный квартал «Новый центр», и свою будущую квартиру можно посетить уже на следующей неделе.

Срок сдачи в эксплуатацию третьей очереди квартала — 2019 год.

Подробности можно узнать в офисе продаж PAN City Group по адресу: Пермь, ул. Ленина, 72а, и по телефону: (342) 257-17-17.

Проектная декларация на сайте panperm.ru, Застройщик — ООО «СК «Новый центр».

*Ипотечный кредит выдает банк ПАО «ВТБ» при условии первоначального взноса от 20% от полной стоимости квартиры, площадью более 65 кв м. без учёта холодных помещений, при предоставлении полного пакета документов. Генеральная лицензия Банка на осуществление банковских операций №1000 от 08.07.2015 г.

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