В пермской гимназии №33 произошло возгорание

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Сегодня, 28 марта, в 03:59 на пульт пожарной охраны поступил автоматический сигнал от программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» о возгорании в здании пермской гимназии №33.

«Первые подразделения пожарной охраны прибыли на место через две минуты после сигнала (13 единиц техники и 32 человека личного состава). Они оперативно проникли в помещение на первом этаже, ликвидировали возгорание площадью четыре квадратных метра», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание, окончательная причина устанавливается, проводится проверка.

В ведомстве также уточнили, что на момент произошедшего людей в здании не было, никто не пострадал.

