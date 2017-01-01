Более 40 предприятий Прикамья презентовали «Газпрому» свои разработки

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Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и глава региона Максим Решетников посетили выставку продукции пермских предприятий для нефтегазовой отрасли.

Свои разработки на выставке представили более 40 предприятий Прикамья. Среди них как имеющие опыт сотрудничества с «Газпромом», так и те, кто впервые представил энергетической компании свою продукцию.

В частности, ЗАО «ИнтроСкан Технолоджи» показало новый модуль визуально-измерительного контроля, который позволяет оценить состояние внутренней полости трубы и обнаружить дефекты сварных соединений. Соучредитель ЗАО «ИнтроСкан Технолоджи» Юрий Седелев сообщил, что «Газпром» положительно оценивает сотрудничество с ними и с каждым годом увеличивает объём заказа.

«За годы совместной работы мы провели испытания модулей визуально-измерительного контроля. В планах испытать модуль контроля сварных соединений и создание цифровой модели трубопроводов», — пояснил он.

ЗАО «1336» на выставке представило адаптированные технологические процессы, применяемые для бурения и при добыче сырья. По словам директора по маркетингу Андрея Манапова, эти технологии изначально разрабатывались для ПАО «ЛУКОЙЛ» и уже применяются на скважинах ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».

«По сути, это чёрный ящик, который собирает информацию об объекте, сохраняет её в защищённом архиве с возможностью восстановления при необходимости. Помимо этих данных есть возможность получения видеоизображения происходящего на объекте — в оборудование вмонтирована система видеонаблюдения», — отметил Андрей Манапов.

ООО «Камазнак» (ГАСЗНАК), которое работает с крупными предприятиями энергетической и нефтегазовой отрасли, показало экземпляры табличек и дорожных знаков.

«Уникальность нашей продукции в том, что мы производим всё самостоятельно. За последние три года мы сократили долю импортных комплектующих с 80 до 20%. Инновационная составляющая заключается в использовании металлокомпозитов, которые позволяют повысить качество нашей продукции, и особой методике производства», — пояснил директор по продажам уральского региона ООО «Камазнак» (ГАСЗНАК) Сергей Дядичев.

Отметим, чтобы обеспечить региональные промышленные предприятия заказами министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края регулярно проводит мероприятия, стимулирующие промышленную кооперацию. Например, проходят встречи крупных промпредприятий с представителями малого и среднего бизнеса, где стороны определяют потенциальные направления сотрудничества.

Источник — пресс-служба администрации губернатора