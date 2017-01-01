В Перми пройдёт митинг в память о жертвах пожара в Кемерове В России объявлен общенациональный траур по погибшим в Кузбассе

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Фото: Сергей Копышко

Сегодня, 27 марта, в сквере Уральских добровольцев пройдёт траурное возложение цветов к монументу погибшим в ходе пожара в ночном клубе «Хромая лошадь». Церемония начнётся в 9 часов вечера.

25 марта в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 64 человека, многие из них — дети. Накануне губернатор Пермского края Максим Решетников выразил соболезнования семьям погибших в Кемерове. Президент Владимир Путин объявил 28 марта днём общенационального траура в России.

Напомним, 5 декабря 2009 года произошёл пожар в пермском ночном клубе «Хромая лошадь», в результате которого погибли 156 человек, ожоги и другие травмы различной степени тяжести получили 78 человек. Трагедия восьмилетней давности безвозвратно изменила жизни многих пермяков и их близких.