Директора пермской школы №70 подозревают в превышении должностных полномочий

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Прокуратура Кировского района Перми по результатам проверки выявила, что руководитель учебного заведения установил некоторым работникам стимулирующие и компенсационные выплаты, не предусмотренные действующим законодательством. Их общая сумма составила 260 тыс. руб.

Причиной для проверки прокуратуры стало обращение коллектива работников школы, которые заявили о снижения уровня их зарплаты, отмечают в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении директора школы по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Кроме того, в адрес школы внесено представление об устранении нарушений. Документ находится в стадии рассмотрения.

К настоящему моменту директор уволен из образовательного учреждения.