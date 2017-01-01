Губернатор Прикамья выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове Глава региона поручил проверить потенциально пожароопасные торговые центры

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На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в Прикамье губернатор Пермского края Максим Решетников выразил соболезнования в адрес семей погибших и пострадавших во время пожара в Кемерове. Глава Прикамья пожелал сил и мужества семьям погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим.

Губернатор добавил, что важно проверить безопасность в торговых центрах Пермского края и взять на контроль объекты, где ранее были выявлены нарушения.

К настоящему моменту официальные соболезнования кузбассовцам также выразили уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков и детский омбудсмен Светлана Денисова.

Напомним, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. Очаг возгорания располагался на последнем этаже здания, где находились несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

По предварительным данным, трагедия унесла жизни 64 человек, пострадали — 52. В рамках уголовного дела задержаны четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание торгового центра.

По последним данным, опознаны 25 жертв пожара, среди которых 13 детей. В больницах находятся 15 пострадавших при пожаре, состояние 13 из них оценивается как удовлетворительное, сообщает министр здравоохранения Вероника Скворцова.