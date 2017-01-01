В День Победы порядок в центре Перми будут обеспечивать 760 чоповцев

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МАУ «Агентство социокультурных проектов» города Перми объявило конкурс на услуги охранников во время торжественного прохождения по Комсомольскому проспекту войск Пермского гарнизона и запрос котировок для охраны эспланады во время организации праздничной программы.

Охранники должны осматривать на входных группах посетителей и их вещи, обеспечивать правопорядок и охранять имущество заказчика.

Больше всего чоповцев 9 мая требуется на Комсомольском проспекте и перпендикулярных ему улицах — c 07.030 до 13.30 там должны стоять 580 сотрудников. Также по 30 охранников будут дежурить на Октябрьской площади во время репетиций 3 и 7 мая.

На эспланаде от улицы Попова до Крисанова в День Победы требуется 180 сотрудников охраны. Так как мероприятия там продолжаются до самого вечера, им предстоит продежурить там c 10.00 до 21.00.

При этом охранным предприятиям, с которыми заключат контракты, нужно предоставить фотографии стоящих на посту сотрудников с датой и временем. Также заказчик может сам производить подсчёт личного состава и фиксировать полученное количество в одностороннем акте.

Общая максимальная цена закупок составляет 1,9 млн руб. Котировочные заявки на охрану эспланады рассмотрят 4 апреля. Итоги конкурса по охране Комсомольского проспекта подведут 13 апреля.