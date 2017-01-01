Законопроект о расширении Гремячинского городского округа до границ района внесён в Заксобрание

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Законопроект зарегистрирован в краевом парламенте 19 марта. Автором законодательной инициативы стало Земское собрание Гремячинского района.

Законопроект вносится по результатам публичных слушаний. Преобразование сельских поселений (разъезд посёлок Басег, рабочий посёлок Усьва и посёлки Заготовка, Шумихинский, Юбилейный, Безгодово) путем объединения с Гремячинским городским округом является завершающим этапом в создании ГО в границах муниципального района. Поселения считаются объединенными с округом и утрачивают статус муниципальных образований с момента вступления закона в силу. Переходный период — со дня вступления закона в силу до 1 января 2019 года.

Авторы законопроекта просят рассмотреть в двух чтениях на пленарном заседании 19 апреля.

Напомним, решение о преобразовании Гремячинского городского поселения в городской округ депутаты Заксобрания приняли 25 января. Также ранее в процесс создания ГО вошли Кизел, Краснокамск и Чайковский.