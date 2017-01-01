Игорь Цветков покидает пост главного федерального инспектора по Пермскому краю О кадровых изменениях сообщает пресс-служба ГФИ

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О новом месте работы Игоря Цветкова не сообщается. Сам господин Цветков отмечает, что за два последних года он вместе с жителями Пермского края сделал много хороших дел, «но многое ещё предстояло». О каких делах идёт речь, Игорь Цветков не уточнил.

Напомним, трудовой путь Игорь Цветков начал маляром-штукатуром на прядильно-ткацкой фабрике в городе Фурманов Ивановской области. Затем он 24 года работал в структурах КГБ СССР-ФСБ РФ. В 2006 году Цветков стал первым заместителем начальника Пограничного управления ФСБ по Дагестану, в 2009 – начальником погрануправления по Ингушетии. В мае 2016 года Игорь Цветков занял пост главного федерального инспектора по Пермскому краю.