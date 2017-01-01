План перевода перевозчиков на предоплатную схему работы в мэрии Перми разработают к лету Мэрия подготовила проект постановления о создании рабочей группы по развитию в городе отрасли пассажирских перевозок

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Фото: Константин Долгановский

В документе говорится, что рабочая группа должна разработать до 1 июня план перехода к новой модели взаимоотношений с перевозчиками — системе «авточас», когда муниципалитет закупает у перевозчика объём работы на маршруте, а выручку собирает сам.

В рабочую группу по развитию отрасли пассажирских перевозок войдут депутаты гордумы, представители министерства транспорта, департамента дорог и транспорта администрации города, департамента финансов, департамента планирования и мониторинга, МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» и МКУ «Городское управление транспорта». Рабочую группу возглавит заместитель главы администрации города — начальник управления внешнего благоустройства Анатолий Дашкевич.

Сейчас проект постановления находится в стадии обсуждения. Антикоррупционная экспертиза документа завершится к 28 марта.

Напомним, переход на новую систему закупок в сфере пассажирских перевозок в Перми планируют реализовать до 2020 года.