Бюджету Перми вернули 25 млн рублей «земельных долгов»

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По итогам первых двух месяцев 2018 года в бюджет Перми поступило более 25 млн руб. задолженностей за аренду земли. Таких показателей городскому департаменту земельных отношений удалось добиться впервые за несколько лет, сообщают в пресс-службе мэрии.

Как сообщили в департаменте земельных отношений, по данным на 1 марта 2018 года сумма долга перед городским бюджетом за аренду земли сократилась по сравнению с началом года на 21,4 млн руб., что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, общий объём недоимки по аренде земли на 1 марта 2018 года составляет 499 млн руб.

Снижение происходит не только за счёт погашения задолженности прошлых лет, но и своевременной оплаты аренды в этом году. Так, по итогам проведения юридическими лицами арендных платежей в первом квартале 2018 года прирост недоимки составил всего порядка 400 тыс. руб. За аналогичный период прошлого года этот показатель превысил 19 млн руб.

В городском департаменте земельных отношений сообщают, что в 2017 году была усилена работа по взысканию долгов с арендаторов и изменился сам подход работы с должниками. Каждый арендатор, допустивший нарушение установленного графика платежа получает в свой адрес претензию. Кроме того, с должниками в каждом районе Перми работает специальная комиссия, которая разбирается в причинах возникновения задолженности и вместе с арендаторами прорабатывает варианты её погашения.

Отдельное направление работы — взаимодействие со службой судебных приставов. По информации пермского УФССП, по итогам 2017 года на 59% увеличилось количество исполнительных производств по судебным решениям, вынесенным в пользу департамента земельных отношений. Помимо этого, совместно с ведомством проводились рейды по взысканию задолженности с арендаторов. Наиболее крупные должники не могли выехать за границу, регистрировать транспортные средства и недвижимость, в отдельных случаях на их имущество накладывался арест. Такие меры по взысканию долгов, подчеркивают в департаменте, будут усилены в этом году.

«Снижение объёма недоимки по арендным платежам за первые месяцы 2018 года — это, прежде всего, результат работы департамента как в прошлом, так и в этом году, — отметила начальник департамента земельных отношений Ольга Немирова. — Для нас важен каждый рубль, возвращённый в бюджет города, эти средства идут на ремонт дорог, строительство новых садиков, школ и спортивных площадок. В этом году перед нами стоят новые задачи по сокращению задолженности. Уверена, что взаимодействие с судебными приставами, а также реализация нашего нового проекта «Платим за землю правильно» уже в первом полугодии 2018 года дадут положительный результат».