«Пермский благотворительный сезон» начнётся акцией в музее PERMM Цикл благотворительных мероприятий в Прикамье на этот раз будет приурочен к Году добровольца

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

2008 год. Страницу для «Азбуки добра» создаёт художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Георгий Исаакян.

Первым масштабным событием Года добровольца, каким объявлен в России 2018 год, в Пермском крае станет фестиваль «Пермский благотворительный сезон». О его событиях организатор, генеральный директор АНО «Вектор дружбы» Ольга Зубкова рассказала журналистам на пресс-завтраке, главным блюдом которого стали сырники, собственноручно испечённые Ольгой.

Двухнедельный фестиваль откроется акцией «Азбука добра», которая пройдёт 1 апреля в Музее современного искусства PERMM. Художники, музейщики, спортсмены, политики и другие известные люди Перми будут на стандартных листах рисовать иллюстрации к буквам алфавита, которые тут же будут собраны в книгу, а книга – продана с аукциона. Все вырученные средства будут направлены на лечение тяжело больных детей.

Акция проходит не впервые. В 2008 году она была организована для сбора средств на покупку DVD-проигрывателя для детского онкогематологического центра; созданную коллективно азбуку продали на аукционе за $ 1000. Интересно продолжение этой истории: покупатель подарил книгу... тому же онкоцентру, и дети, проходящие там лечение, могут изучать буквы по рисункам дизайнера одежды Ирины Филичкиной, директора художественной галереи Юлии Тавризян, художника Константина Николаева и других известных пермяков.

По словам Ольги Зубковой, уже есть желающие принять участие в аукционе, в том числе торговаться онлайн и по телефону; похоже, что битва будет нешуточная, ведь азбука будет существовать в единственном экземпляре. Правда, будут и другие лоты – кружки с картинками, иллюстрирующими буквы алфавита, которые делали собственноручно дети – пациенты онкоцентра.

За две недели, в течение которых пройдёт благотворительный фестиваль, состоится не менее 150 событий в 25 муниципалитетах Пермского края. На участие в них заявились образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, некоммерческие организации и бизнес-структуры. По словам Ольги Зубковой, несмотря на такую массовую поддержку, всё ещё есть территории, где приходится объяснять, что такое «добровольчество». По-прежнему есть бизнес-структуры, которые берутся помогать только в том случае, если гарантирован положительный результат, считая, что это хорошо для пиара. Между тем, есть случаи, и их, к сожалению, очень много, когда выздоровление попросту невозможно и речь идёт лишь о том, чтобы сделать жизнь неизлечимо больного человека максимальной комфортной и максимально её продлить, – за такие случаи благотворители берутся гораздо менее охотно. Кроме того, есть такая «неблагодарная» категория «благополучателей», как одинокие старики...

...Поэтому одна из функций фестиваля – просветительская, направленная на повышение культуры добровольчества, воспитание цивилизованного, продвинутого отношения к благотворительности.



