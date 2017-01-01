В Прикамье приняли закон об инвестполитике Новый правовой акт должен стать «фундаментом» нормативной базы для привлечения инвесторов в регион

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фото: Сергей Федосеев

Сегодня, 22 марта, на пленарном заседании Заксобрании Пермского края закон приняли в во втором окончательном чтении. За принятие документа проголосовали 52 депутата, воздержавшихся не было.

Напомним, работу над законопроектом инициировал губернатор Максим Решетников. До этого в Пермском крае существовало большое количество нормативных актов, регулирующих различные аспекты инвестиционной деятельности, и их нужно систематизировать.

Планируется, что закон станет базой для нормативно-правового регулирования в сфере инвестиционной деятельности и за счёт систематизации мер поддержки бизнеса поможет привлечь новых инвесторов, увеличить налоговые поступления и создать новые рабочие места.

Закон формирует дополнительные предпосылки для расширения мер поддержки и разработки дополнительных налоговых, финансовых и нефинансовых стимулов. Также в документе определяются административное сопровождение инвестиционных проектов и приоритетные инвестиционные проекты содержатся предложенные бизнес-сообществом критерии, которые будут учитываться при проведении отбора инвестиционных проектов.