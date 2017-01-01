ПЗСП сохранит уровень цен на квартиры до начала апреля Со 2 апреля цены на квартиры строительной компании вырастут на 1%

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У желающих купить качественную квартиру по «зимней цене» осталось около недели. Во втором квартале на ПЗСП будут действовать новые расценки на жильё.

В среднем повышение составит 1%. К примеру, однокомнатная квартира площадью 30 кв. м на 1 этаже дома по ул. Менжинского, 13 будет стоить 1 млн 215 тыс. рублей, а двухкомнатная квартира на этом же этаже и площадью 55 кв. м обойдётся уже в 1 млн 780 тыс. рублей.

До конца марта горожане могут забронировать квартиру по старой цене, а купить её уже в апреле. Подробную информацию об изменении цен, а также о действующих акциях на дома застройщика можно уточнить по телефону горячей линии ПЗСП: 8-800-300-7977.

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