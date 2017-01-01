Депутаты Заксобрания единогласно поддержали создание Краснокамского и Чайковского городских округов
Сегодня, 22 марта, на пленарном заседании депутаты рассмотрели два законопроекта, касающиеся преобразования городских поселений в городские округа.
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За создание Краснокамского и Чайковского городских округов в первом чтении депутаты Заксобрания проголосовали единогласно. Ожидается, что во втором чтении законопроект примут ближе к концу сегодняшнего пленарного заседания. Новые органы власти в территориях должны будут сформировать до 1 января 2019 года.
Напомним, также в январе депутаты краевого парламента приняли проекты законов о преобразовании в городские округа Гремячинского и Кизеловского городских поселений.
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