Депутаты Заксобрания единогласно поддержали создание Краснокамского и Чайковского городских округов Сегодня, 22 марта, на пленарном заседании депутаты рассмотрели два законопроекта, касающиеся преобразования городских поселений в городские округа.

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За создание Краснокамского и Чайковского городских округов в первом чтении депутаты Заксобрания проголосовали единогласно. Ожидается, что во втором чтении законопроект примут ближе к концу сегодняшнего пленарного заседания. Новые органы власти в территориях должны будут сформировать до 1 января 2019 года.

Напомним, также в январе депутаты краевого парламента приняли проекты законов о преобразовании в городские округа Гремячинского и Кизеловского городских поселений.